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Панамский канал продолжит выдавать разрешения на проход судов, идущих из Венесуэлы, при наличии у них необходимых документов. На это не повлияет давление со стороны США.

У нас с США есть соглашение о нейтралитете (Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 1977 года. — Ред.). И мы должны руководствоваться его положениями, пока они (суда из...