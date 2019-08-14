https://static.news.ru/photo/2dbe78e8-6bb1-11e9-9943-fa163e074e61_660.jpgДжон БолтонФото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».
[Россия] всё же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий, — цитирует Болтона ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что США могут ввести санкции против иностранцев, поддерживающих Мадуро. Вашингтон может ввести санкции против иностранцев, поддерживающих режим лидера Николаса Мадуро в Венесуэле. Американский глава Дональд Трамп уже подписал указ о блокировке активов властей Боливарианской Республики в юрисдикции Штатов.