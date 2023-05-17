Россию назвали причастной к возможному дефолту в США Экс-советник ЦРУ Рикардс: российские маневры с долларом приближают «день X» в США

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Серьезные трудности с госдолгом, которые испытывают США, усугубляются действиями России по поиску альтернативы доллару для мировых расчетов, полагает американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Как сообщает «ПолитРоссия», эксперт в интервью изданию The Daily Reckoning высказал мнение, что США рано или поздно настигнет дефолт.

Ранее сообщалось, что казначейство США достигло лимита по госдолгу и не может выпускать новые долговые облигации сверх установленного потолка. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что так называемый день X — дата, когда американское государство не сможет обслуживать свои долговые обязательства, — может наступить 1 июня. Звучат мнения, что Белый дом избежит дефолта, в очередной раз договорившись с Конгрессом о повышении лимита долга. Однако Рикардс считает, что этого может и не произойти.

Долг Соединенных Штатов превышает $31 трлн. Это было бы хорошей цифрой, если бы США имели экономику в $50 или $60 трлн. <...> У нас экономика около $23 трлн, что означает, что наш долг намного, намного больше, чем наша экономика, — рассказал экс-советник ЦРУ.

Аналитик уверен, что при таких показателях США рано или поздно настигнет долговой кризис. Кроме того, как отметил эксперт, беспрецедентные антироссийские экономические санкции Запада привели к тому, что Россия и многие ее партнеры по всему миру активно ищут альтернативы доллару для взаимных расчетов, а это усугубляет и без того сложное финансовое положение Штатов.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс спрогнозировал рецессию в экономике США, которая начнется в нынешнем или следующем году и продлится порядка четырех-пяти лет. Причиной станет рекордная величина государственного долга страны.