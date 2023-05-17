Экономике США предсказали пятилетнюю рецессию Инвестор Роджерс: экономику США в ближайшие годы ждет рецессия, она продлится 4–5 лет

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В нынешнем или следующем годах экономику США ожидает рецессия, которая продлится порядка 4–5 лет. Причиной станет рекордная величина государственного долга страны. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделал американский инвестор Джим Роджерс.

Последняя рецессия у нас была в 2008 году. Это самый долгий период в истории США без рецессии. Так что она приближается. Я не знаю, когда именно она наступит. Вероятно, это произойдет позднее в текущем или в следующем году, но она наступит, говорю вам, — сказал он.

По мнению Роджерса, новая рецессия, предположительно, продлится дольше обычного — от четырех до пяти лет, «потому что долг очень, очень велик». Еще сильнее затянуть рецессию, по словам инвестора, может «война, еще больше войны».

Министр финансов США Джанет Йеллен 1 мая заявила, что стране угрожает дефолт, если ФРС не увеличит потолок госдолга. Белый дом требует от конгресса без условий и консультаций расширять лимиты заимствований в автоматическом режиме, как и раньше.

Йеллен также заявила, что президент Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если Конгресс не поднимет потолок государственного долга, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.

16 мая глава Минфина в письме лидерам конгресса подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня. Она вновь призвала незамедлительно повысить потолок государственного долга страны.