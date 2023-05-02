Минфин США допустил невозможность обслуживания госдолга с июня Йеллен: Минфин США может уже 1 июня оказаться не в состоянии полностью обслуживать госдолг

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Министерство финансов США может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг уже с 1 июня этого года. Такое предупреждение содержится в письме главы минфина Джанет Йеллен законодателям. Там отмечается, что для недопущения подобной ситуации конгрессу необходимо расширить лимиты заимствований. Об этом сообщает РИА Новости.

Оценив последние поступления федеральных налогов, наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит, — написала Йеллен.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. В случае принятия законопроекта американским сенатом потолок государственного долга страны будет повышен на $1,5 трлн — с $31,4 трлн до $32,9 трлн.

В свою очередь глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Она призвала демократов и республиканцев «задвинуть политические разногласия» и согласовать потолок по госдолгу.