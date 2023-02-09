Россиянку нашли мертвой после землетрясения в Турции

Фото: Berkcan Zengin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасатели в турецком Адыямане нашли тело уроженки Нижневартовска, сообщает RT. Женщина находилась под обломками здания, которое обвалилось в результате землетрясения.

Погибшая проживала в Турции вместе с мужем и дочерью. Их удалось спасти, на данный момент папа с ребенком находятся в больнице. На поиски россиянки у спасателей ушло три дня.

Ранее в турецком городе Хатаи спасатели достали из-под обломков двухлетнего мальчика после того, как он провел там 78 часов. В спасательной операции участвовали сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям провинции Эрзурум.

Также в Сети появилось видео спасения собаки, оказавшейся под обломками здания после землетрясения в Турции. Животным занимались сразу несколько спасателей. Один поил его водой и успокаивал, другие в это время разгребали бетонную крошку и пытались поднять крупный обломок, чтобы вызволить пса.

Утром 9 февраля в центральной части страны были зарегистрированы новые подземные толчки магнитудой 4,2. Первые подземные толчки в стране были зафиксированы 6 февраля. Число жертв превысило 14 тысяч человек.