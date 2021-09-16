Россиянке запретили выезжать из Турции из-за кражи в отеле

27-летнюю россиянку Алию Миллер, которая проводила отдых в Турции, обвинили в краже. Семью девушки не выпускают из страны пока идёт расследование произошедшего. Видеообращение Алии опубликовало издание Life.

Инцидент произошёл, когда девушка пыталась вернуть купленные билеты на тур сотруднику отеля. Она подошла к стойке администрации, но никого там не нашла. Позже её обвинили в краже кошелька одного из постояльцев.

Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелёк, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелёк я видела. Как мне показалось, подошёл кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всём меня, — рассказала Алия.

Семья обратилась в российское консульство за помощью, где девушке посоветовали нанять адвоката. Алия призналась, что юрист, которого они наняли, очень плохо говорит по-русски. Девушка по местным законам грозит тюремное заключение от пяти до 10 лет.

Ранее российская туристка Наталья Халилова впервые с семьёй отдохнула в Турции по схеме «всё включено» и поделилась своими впечатлениями в Сети. Она рассказала, что большинство российских туристов находятся в нетрезвом состоянии.