«Пьют уже в 10 утра»: россиянку взбесили соотечественники в турецких отелях

Российская туристка Наталья Халилова впервые с семьёй отдохнула в Турции по схеме «всё включено» и поделилась своими впечатлениями в Сети. Материал опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс. Дзен».

Отдыхающие — 100% россияне. Мини-клуб развлекает детей с 10:00 до 17:00, а родители стараются «накутиться» до этого времени. Поэтому сильно не любящие трезвость люди начинают активно отдыхать уже с 10:00, так как к 17:00 им нужно уже быть в форме, — рассказала туристка.

Халилова также отметила, что за 9 дней отдыха она заплатила 194 тысячи рублей, и поэтому, по её мнению, ожидания были завышены. При этом россиянка оценила все культурные мероприятия на 10 из 10, заявив, что это «мировой уровень циркового и театрального искусства». Напоследок она добавила, что вернулась бы в Турцию только при условии жизни на вилле в «своём уютном мирке».

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