Россиянина Клюшина экстрадировали в США из Швейцарии

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Швейцарское Федеральное управление юстиции заявило, что экстрадировало из страны в США российского бизнесмена Владислава Клюшина. Россиянина повезли за океан, поскольку все апелляции защиты были отклонены, сообщает РИА Новости.

Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полёта в США, — отметило агентство.

Федеральный суд Швейцарии 18 декабря отклонил жалобу адвокатов на решение о выдаче. Причём было принято решение, которое нельзя обжаловать.

Посольство США в апреле официально запрашивало экстрадицию Клюшина. Федеральное управление юстиции Швейцарии распорядилось передать Клюшина США ещё 24 июня 2021 года.

Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Россиянина за океаном обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием сообщников. Клюшин якобы успел совершить десятки миллионов инсайдерских сделок.

Ранее стало известно, что в США арестован по обвинению в шпионаже в пользу России 63-летниий житель Южной Дакоты. Инженер-испытатель Джон Мюррэй Роу — младший ранее работал в компаниях — подрядчиках Пентагона. По версии следствия, он собирался передать российскому правительству секретную информацию по одному из вопросов национальной обороны США.