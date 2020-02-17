https://static.news.ru/photo/0d3255d2-5188-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов, который находится на борту лайнера Diamond Princess, рассказал об обстановке на судне. Корабль из-за того, что на его борту были выявлены инфицированные новым типом коронавируса, находится на карантине у японского порта Иокогама.

В беседе с RT россиянин отметил, что пассажирам выдали средства для уборки номера, а также резиновые перчатки и тряпки. Кроме того, у пассажиров 15 февраля взяли мазок с щеки на анализы, результаты которых, по его словам, должны быть готовы «сегодня—завтра». После этого их, в случае отрицательного результата, начнут выпускать с корабля.

Он также добавил , что мер безопасности на борту корабля не усиливали, а гулять можно без ограничений.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. По последним данным, из 3,7 тысячи человек на борту 355 заразились коронавирусом. В их числе и россиянка.

К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.