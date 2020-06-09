Россияне на Пхукете смогут участвовать в голосовании по поправкам

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Граждане РФ, до сих пор находящиеся на острове Пхукет в Таиланде из-за пандемии, смогут участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Остров Пхукет остаётся одним из основных направлений по вывозу российских граждан из-за рубежа. В мае там оставались около 1700 человек из России. Для желающих проголосовать 1 июля в Бангкоке будет организован избирательный участок № 8284, передаёт РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Бангкоке.

Одновременно прорабатывается вопрос организации избирательного участка на базе Генерального консульства Российской Федерации в г.Пхукет, — отметили в российском представительстве.

Как писал NEWS.ru ранее, большая часть населения РФ поддерживает поправки к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, о положительном отношении россиян к изменениям, которые внесут в Основной закон государства, свидетельствуют многочисленные социологические опросы.