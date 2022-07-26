Российские рыбаки предрекли снижение улова из-за отказа Европы чинить суда РБК: Европа отказывается ремонтировать российские суда в своих портах

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Сухой док для ремонта

Российские рыболовецкие компании пожаловались на то, что европейские порты отказываются чинить их суда, сообщает РБК. Отмечается, что отечественные верфи не могут обслуживать этот флот, поэтому в ближайшее время количество рыбы на прилавках может сократиться.

Так, замдиректора группы «Норебо» Сергей Сенников отметил, что с массовыми отказами в ремонте и обслуживании российские суда столкнулись в Северном морском бассейне. Он подчеркнул, что промышленные плавательные средства должны обслуживаться в непосредственной близости от районного промысла, поэтому большинство российских судов чинились именно в странах Европы.

У Норвегии длинное побережье, поэтому там это проще сделать, и доставка запчастей в такие порты осуществляется быстрее. Те, кто ведет добычу в Северо-Восточной Атлантике и добывает, например, скумбрию и путасу, делали ремонт в Польше или других европейских странах, — пояснил Сенников.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев добавил, что суда Северного и Западного морских бассейнов обслуживались в Норвегии, Финляндии, Польше и странах Балтии еще и потому, что в тех областях не существует ни одного российского специализированного судоремонтного предприятия.

Стоит отметить, что ранее Минобороны РФ предложило ограничить проход иностранных судов по Северному морскому пути. Ведомство предложило ввести специальные разрешения для прохода, которые можно будет получить не позднее чем за 90 суток до отправления судна.