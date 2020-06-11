Россиян в тюрьмах США протестировали на коронавирус

Власти Соединенных Штатов оказали медицинскую помощь и протестировали некоторых находящихся в тюрьмах россиян на коронавирус. Обследование начали после обращения российского посольства. Взятые пробы на COVID-19 оказались отрицательными.
В настоящее время продолжаем добиваться от Вашингтона освобождения наиболее уязвимой категории заключенных, чьи жизнь и здоровье в период пандемии под угрозой, — приводятся слова посола России в США Анатолия Антонова на сайте дипмиссии.
Из-за угрозы коронавируса во всех тюрьмах США введены изоляция в камерах и социальная дистанция. Заключённым увеличили прогулки до трёх часов в день и добавили время на телефонные разговоры с родными и друзьями в порядке компенсации за отмену всех свиданий. Об этом рассказал российский предприниматель Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США, писал NEWS.ru.
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