Россиян в тюрьмах США протестировали на коронавирус

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Первая операция по трансплантации лёгких переболевшей коронавирусом пациентке проведена в США. Пересадка пондобилась молодой американке, без неё она бы не выжила.

Пациентка проходила лечение иммунодепрессантами, когда заразилась коронавирусом, что вероятно привело к тяжелому течению болезни. У неё развилась вторичная бактериальная инфекция, которую нельзя было контролировать антибиотиками из-за сильного повреждения лёгких. У...