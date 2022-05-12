Россиян не было на борту загоревшегося в КНР самолёта Пресс-атташе посольства РФ заявил, что россиян не было на борту загоревшегося в КНР самолёта

Фото Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Россиян и других иностранных граждан не было в самолёте, загоревшемся в аэропорту китайского города Чунцин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров. Всего на борту воздушного судна находились 113 пассажиров и девять членов экипажа.

Местные власти сообщили, что иностранных граждан на борту на было, — сообщил Егоров.

Ранее стало известно, что в аэропорту Цзянбэй пассажирский лайнер компании Tibet Airlines, выполнявший рейс из Чунцина в Ньингчи, во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. В результате пожара пострадали более 40 человек.

Причина инцидента устанавливается, проводится служебное расследование. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

В центральной части Камеруна ранее потерпел крушение самолёт с 11 пассажирами на борту. Авиадиспетчеры потеряли cвязь с судном, которое позже было обнаружено в лесу неподалёку от города Нанга Эбко в 150 километрах от Яунде.