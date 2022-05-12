Россиян и других иностранных граждан не было в самолёте, загоревшемся в аэропорту китайского города Чунцин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров. Всего на борту воздушного судна находились 113 пассажиров и девять членов экипажа.
Местные власти сообщили, что иностранных граждан на борту на было, — сообщил Егоров.
Ранее стало известно, что в аэропорту Цзянбэй пассажирский лайнер компании Tibet Airlines, выполнявший рейс из Чунцина в Ньингчи, во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. В результате пожара пострадали более 40 человек.
Причина инцидента устанавливается, проводится служебное расследование. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
В центральной части Камеруна ранее потерпел крушение самолёт с 11 пассажирами на борту. Авиадиспетчеры потеряли cвязь с судном, которое позже было обнаружено в лесу неподалёку от города Нанга Эбко в 150 километрах от Яунде.