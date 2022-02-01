Россия закрыла въезд госсекретарю МВД Черногории из-за убежища Исмаилову

Россия запретила въезд на территорию страны госсекретарю Министерства внутренних дел Черногории из-за предоставления убежища экс-владельцу Черкизовского рынка, бизнесмену Тельману Исмаилову, который объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба МИД РФ. В России Исмаилов обвиняется в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении человека.

2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это ответная мера на «предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг». Речь идёт о предоставлении политического убежища Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что в Израиле арестовали два особняка Исмаилова общей стоимостью более 222 млн рублей. С помощью этой недвижимости БМ-банк планирует погасить часть долгов предпринимателя.

Исмаилов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. По версии следствия, он вместе со своими братьями организовал убийство двоих предпринимателей в 2016 году. Кроме того, он причастен к незаконному удержанию и избиению певца Авраама Руссо в московском ресторане «Прага». Исмаилов не признаёт вину.