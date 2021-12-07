В Израиле арестовали дома экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

В Израиле арестовали два дома бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. С помощью этой недвижимости БМ-банк планирует погасить часть долгов предпринимателя, сообщает «Коммерсант».

Площадь одного из особняков в Тель-Авиве достигает 534 кв. м, другого — 621 кв. м. Изначально объекты были записаны на предпринимателя и его супругу Самиру Бадалову, однако после переданы их сыну Алекперу Исмаилову. Недвижимость оцениваетс я в $3 млн (более 222 млн руб.).

Причиной обращения БМ-банка стало решение судов в России, которые установили, что организации Исмаилова в 2012 году взяли в банке займы, но не вернули деньги обратно. В общей сложности предприниматель задолжал $168,8 млн (13,5 млрд руб.).

Исмаилов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. По версии следствия, он вместе со своими братьями организовал убийство двоих предпринимателей в 2016 году. Кроме того, он причастен к незаконному удержанию и избиению певца Авраама Руссо в московском ресторане «Прага». Исмаилов не признаёт своей вины, он находится в международном розыске.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ изучить основания отказа в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в Черногории, и представить доклад.