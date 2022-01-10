Россия выделит на защиту Байконура от террористов 58 млн рублей

Россия в 2022 году увеличит финанcирование программы по профилактике правонарушений в городе Байконур до 62 млн рублей, из которых 58 млн выделят на обеспечение антитеррориcтической защиты городских объектов. Об этом сообщила городская администрация.

Размер финансирования программы существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконур в размере более 62 млн рублей, из которых 58 млн выделено на обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования и культуры, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Байконуре создан оперштаб для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасной работы местных предприятий. 6 января руководство космодрома в Байконуре сообщило об усилении охраны из-за массовых беспорядков в Казахстане. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился отправить в Россию из Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.