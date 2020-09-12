Россия вступает в борьбу за ресурсы Средиземноморья

Недавний визит в Дамаск российской правительственной делегации, в которую вошли вице-премьер РФ Юрий Борисов, министр иностранных дел Сергей Лавров, его заместитель Михаил Богданов, а также эксперты в сфере экономики и безопасности, был нацелен в том числе на подписание нефтегазовых договорённостей, которые дадут России возможность вести разведку в сирийских территориальных водах. Это не только делает Москву «адвокатом» сирийского правительства в средиземноморских спорах, но «активирует» её позицию, ранее считавшуюся близкой к Турции или нейтральной.
О том, что главным среди 40 соглашений, которые были подписаны по итогам поездки российских делегатов в сирийскую столицу, было нефтегазовое,
Парадокс, что Сирия — страна, которая традиционно серьёзную статью доходов имела от экспорта углеводородов и твёрдых сортов пшеницы, сегодня вынуждена импортировать эту продукцию для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность своего населения, — посетовал Борисов по итогам поездки.
Не стоит думать, что Москва обратила внимание на сирийский шельф только сейчас. В декабре 2013 года Миннефти Сирии
В августе 2017 года власти Сирии утвердили приложение к договору на проведение разведки нефтегазовых месторождений российской компанией. В нём уже
До настоящего времени Россия занимала подчёркнуто нейтральную позицию в споре за энергоресурсы в Восточном Средиземноморье. Среди причин — особенности её энергетических проектов и сотрудничества с Турцией. Российская сторона в плане реализации проектов действовала во многом консервативно — выбирая инициативу и игнорируя спотовую систему реализации газа. Вероятно, на её понимание ситуации повлияла активность Турции по поиску и добыче газа в Черноморском и Средиземном бассейнах, которая стала явным фактором усложнения переговоров российских госкомпаний с Анкарой по долгосрочным вопросам. Цена российского газа для Турции падает по мере обнаружения турками новых месторождений. И Москва не может не предпринимать ответные меры, тем более в том регионе, который напрямую касается Сирии.
Новое соглашение между Дамаском и Москвой, с одной стороны, вовлекает сирийское правительство в игру за средиземноморские ресурсы, с другой — заостряет российскую политику в этом регионе и делает её более предметной. Вопрос лишь в том, как на это отреагируют другие средиземноморские игроки.
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