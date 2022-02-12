Россия с 21 февраля увеличит число зарубежных авиарейсов

Оперштаб принял решение об увеличении с 21 февраля числа регулярных авиарейсов из России в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку, а с 1 марта — в Грецию и на Кипр, говорится на сайте Правительства РФ. Рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов.

С 21 февраля из Москвы в Будапешт число рейсов увеличится с семи до 14, а из Петербурга — с четырех до семи. На Шри-Ланку (в Коломбо) из Москвы самолёты будут летать четыре раза в неделю вместо нынешних двух. Из Калининграда в Берлин — шесть раз в неделю, в Дюссельдорф — пять.

С 1 марта было решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию по маршрутам Москва — Корфу с четырёх до семи рейсов в неделю, Москва — Миконос с частотой четыре рейса в неделю, Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Также начнётся выполнение чартерных рейсов на Кипр.

Кроме того, международное сообщение по открытым направлениям возобновится из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Ранее сообщалось о возобновлении пассажирского авиасообщения между Арменией и Турцией. Второго февраля впервые с 2019 года борт армянской авиакомпании Flyone Armenia приземлился в аэропорту Стамбула.