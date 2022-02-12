Россия с 21 февраля увеличит число зарубежных авиарейсов

Россия с 21 февраля увеличит число зарубежных авиарейсовРоссия увеличит число авиарейсов в Германию, Венгрию, Грецию, на Кипр и Шри-Ланку
Оперштаб принял решение об увеличении с 21 февраля числа регулярных авиарейсов из России в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку, а с 1 марта — в Грецию и на Кипр, говорится на сайте Правительства РФ. Рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов.
С 21 февраля из Москвы в Будапешт число рейсов
С 1 марта было решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию по маршрутам Москва — Корфу с четырёх до семи рейсов в неделю, Москва — Миконос с частотой четыре рейса в неделю, Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Также начнётся выполнение чартерных рейсов на Кипр.
Кроме того, международное сообщение по открытым направлениям возобновится из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.
Ранее сообщалось о возобновлении пассажирского авиасообщения между Арменией и Турцией. Второго февраля впервые с 2019 года борт армянской авиакомпании Flyone Armenia приземлился в аэропорту Стамбула.