https://static.news.ru/photo/afc74cc6-e3ab-11e9-937e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Представители государств — гарантов астанинского процесса содействия мирному урегулированию в Сирии (Россия, Турция и Иран) проведут встречу в столице Казахстана Нур-Султане.

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин анонсировал событие на заседании Совета безопасности РФ, передаёт ТАСС . Дипломат резюмировал, что встречи в рамках «астанинского формата» на самом высоком уровне продолжатся.

Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время, — заявил Вершинин.

Как ранее писал News.ru, важность «астанинского формата» в деле урегулирования сирийского конфликта подчеркнул президент Турции Реджеп Эрдоган после саммита в Анкаре. Турецкий лидер отметил, что «тройка» уже выработала ряд эффективных мер, однако для полного разрешения всех конфликтов на территории САР необходимо работать ещё больше.