Представители государств — гарантов астанинского процесса содействия мирному урегулированию в Сирии (Россия, Турция и Иран) проведут встречу в столице Казахстана Нур-Султане.
Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин анонсировал событие на заседании Совета безопасности РФ, передаёт
Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время, — заявил Вершинин.
Как ранее писал News.ru, важность «астанинского формата» в деле урегулирования сирийского конфликта подчеркнул президент Турции Реджеп Эрдоган после саммита в Анкаре. Турецкий лидер отметил, что «тройка» уже выработала ряд эффективных мер, однако для полного разрешения всех конфликтов на территории САР необходимо работать ещё больше.