В обращении к нации 25 марта президент Владимир Путин объявил об экстренных мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19 и поддержке граждан, пострадавших от экономических последствий эпидемии. В зарубежных странах подобные шаги, причём куда более радикальные, уже были предприняты. NEWS.ru сравнил реакцию мировых лидеров на пандемию и пришёл к неутешительному выводу: Россия ограничилась полумерами, к эффективности которых есть большие вопросы.

Пишем — каникулы, подразумеваем — карантин

Путин объявил о том, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, уточнив, что его указ не распространяется на органы власти, продовольственные магазины и другие предприятия, функционирование которых жизненно важно для общества. При этом слово «карантин» так и не было произнесено, хотя Путин и настоятельно посоветовал гражданам в эту неделю не выходить из дома.

Такая мера против коронавируса ещё не применялась ни в одной из стран. В Италии, Франции, Великобритании и ряде других европейских государств не стали уходить от слова с негативной коннотацией и ввели жёсткий карантин на более длительный период, чем одна неделя. Так, во Франции и Италии людям можно выходить из дома, только если они предварительно заполнят формуляр с указанием цели похода. Уважительных причин немного: покупки продуктов и лекарств, неотложная помощь родственникам и физическая активность (в одиночестве, конечно). При этом так называемых каникул для них никто не объявлял. Все сотрудники не жизненно важных предприятий просто перешли на работу из дома, а часть заводов и фабрик прекратила работу на неопределённый срок.

Our analysts have come up with a very useful map to track the temporary restrictions put in place throughout the EU, Schengen Area and the UK to deal with #COVID19 #stayathome pic.twitter.com/3D5kCPYAt4 — Frontex (@Frontex) March 26, 2020

В России ни о чём подобном речи не идёт, поэтому ставится под сомнение и эффективность нерабочей недели. Весьма вероятно, что значительная часть людей пренебрежёт рекомендациями президента. Распространению эпидемии в Китае немало поспособствовала неделя каникул, приуроченная к китайскому Новому году. Миллионы граждан страны воспользовались этим временем, чтобы навестить родственников в других городах и регионах. Не исключено, что и России грозит нечто подобное.

Указ президента затем был дополнен решением мэра Москвы Сергея Собянина закрыть торговые центры, бары, рестораны и парки в течение нерабочей недели. Это уже больше похоже на то, что происходит в крупных европейских государствах, где аналогичные шаги были предприняты ещё несколько дней назад. Но в России увеселительные заведения закроются только на неделю (по крайней мере, пока) и только в Москве. Поэтому даже эти меры в лучшем случае можно назвать половинчатыми.

Самое радикальное решение по карантину на данный момент принято в Индии: миллиардному населению страны запретили выходить из дома на целые три недели. Ещё более жёсткий карантин был применён в китайском городе Ухань, с которого началась эпидемия, и доказал свою эффективность. Не так давно жителям снова разрешили выходить на улицы после полутора месяцев взаперти.

Денег нет, но вы держитесь

Путин в своём обращении пообещал каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, а также отсрочку уплаты налогов для бизнеса. Зарубежные государства тоже ввели отсрочку различных платежей. Например, Италия, заморозившая выплаты по ипотеке до конца эпидемии, или Франция подарившая мелкому бизнесу и самозанятым возможность временно не отчислять средства за аренду помещений, электричество и газ. Во Французской Республике также продлили действие своеобразной практики, так называемого зимнего перемирия. В течение самых холодных зимних месяцев местным арендодателям запрещено выгонять квартиросъёмщиков из дома, даже если они не платят ренту. Обычно перемирие действует до 31 марта, но теперь оно не закончится как минимум ещё два месяца.

В качестве мер по поддержке граждан Путин анонсировал увеличение максимального размера пособий по безработице с 8000 до 12 130 рублей и дополнительные выплаты по материнскому капиталу — по 5000 рублей на ребёнка в семьях с детьми младше трёх лет.

Между тем за рубежом правительства собираются компенсировать до 80% дохода людям, которые могут потерять рабочее место из-за коронавируса. Чтобы предприятия, приостановившие работу, не увольняли сотрудников, правительство Великобритании будет платить большую часть их заработной платы. Программа распространяется на самозанятых и работников предприятий с зарплатой до 2500 фунтов стерлингов. Несложно подсчитать, что её участники смогут получать до 2000 фунтов стерлингов в месяц (186 тысяч рублей).

Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Елисейский дворец, в свою очередь, пообещал индивидуальным и мелким предпринимателям компенсацию до €1500, если их доходы сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Дании трудящиеся, перед которыми маячит перспектива увольнения из-за коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 75% от их зарплаты, максимум — 23 тысячи датских крон (258 тысяч рублей). В США сенат одобрил законопроект помощи американским гражданам и бизнесу стоимостью $2,2 триллиона. Он предусматривает единоразовые выплаты американцам по $1200 (94 тысячи рублей) на взрослого и $500 (40 тысяч рублей) на ребёнка.

Так что Россия по сравнению с зарубежными странами явно сэкономила на помощи своим жителям — пособия по безработице были увеличены на эквивалент $50. Кроме того, российские работники не могут рассчитывать на сохранение своего рабочего места во время эпидемии за счёт бюджетных средств. А нерабочая неделя, во время которой работодатели будут вынуждены продолжать платить зарплаты, ляжет дополнительным грузом на бизнес, и без того пострадавший от коронавируса.