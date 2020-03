Путин объявил о том, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, уточнив, что его указ не распространяется на органы власти, продовольственные магазины и другие предприятия, функционирование которых жизненно важно для общества. При этом слово «карантин» так и не было произнесено, хотя Путин и настоятельно посоветовал гражданам в эту неделю не выходить из дома.

Такая мера против коронавируса ещё не применялась ни в одной из стран. В Италии, Франции, Великобритании и ряде других европейских государств не стали уходить от слова с негативной коннотацией и ввели жёсткий карантин на более длительный период, чем одна неделя. Так, во Франции и Италии людям можно выходить из дома, только если они предварительно заполнят формуляр с указанием цели похода. Уважительных причин немного: покупки продуктов и лекарств, неотложная помощь родственникам и физическая активность (в одиночестве, конечно). При этом так называемых каникул для них никто не объявлял. Все сотрудники не жизненно важных предприятий просто перешли на работу из дома, а часть заводов и фабрик прекратила работу на неопределённый срок.