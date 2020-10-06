Россия считает недопустимым открытие Турцией города-призрак Вароши

https://static.news.ru/photo/2523f1ac-0883-11eb-9051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Fieber/flickr.com

Российская сторона считает недопустимым решение об открытии для туристов побережья Вароши, находящегося в курортном районе города Фамагуста в буферной зоне Кипра.

Серьезную озабоченность вызывают заявления об открытии части Вароши — закрытого района города Фамагусты (Республика Кипр), — говорится в комментарии МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что этот шаг нарушает ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН 414 (1977 г.), 482 (1980 г.), 550 (1984 г.), 789 (1992 г.) и 2483 (2019 г.), а также формируют дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике.

Как писал NEWS.ru, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявлял, что нарушение Турцией существующего статуса Вароши путём открытия её для ведения бизнеса и посещения туристов — самым негативным образом скажется на европейских перспективах Анкары.

В последние два года Анкара начала делать заявления об открытии курортной зоны Фамагусты для ведения бизнеса и туристов. В феврале в городе прошёл круглый стол, по итогам которого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пришло время превратить Варошу в курорт