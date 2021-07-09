Россия призвала США ответственно подойти к выводу войск из Афганистана

Москва призывает Вашингтон ответственно подойти к выводу войск из Афганистана. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов. Его слова приводит ТАСС.

Венедиктов отметил, что СБ РФ продолжит контакты с Кабулом на фоне ухудшения обстановки в Афганистане и будет оперативно реагировать на возникающие для России угрозы. По его мнению, в Афганистане растёт влияние движения «Талибан» (запрещено в России).

Мы видим, что ведутся активные действия, — добавил Венедиктов.

Ранее Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана. Администрация США дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. В 2020 году Вашингтон и представители движения «Талибан» подписали первое за 18 с лишним лет войны соглашение о мире. Позднее президент США Джо Байдена подчеркнул, что вывод войск из Афганистана США завершат 31 августа. По его мнению, США достигли в Афганистане «того, чего хотели».