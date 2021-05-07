Россия призвала спасти детей из сирийского лагеря беженцев

https://static.news.ru/photo/d66ccde8-afd2-11eb-ae87-96000091f725_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона призывает международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии на фоне вспышки коронавируса, сообщил во время неформального заседания СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, пишет РИА Новости.

Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чём не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребёнка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства, — заявил он.

По его словам, странам необходимо взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и их безопасное возвращение домой.

Кузьмин отметил, что Россия ведёт активную работу по возвращению на родину детей из стран, которые находятся в состоянии вооружённых конфликтов. Данные меры касаются в том числе детей, которые сами были завербованы или чьи родители были завербованы террористами.

Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из Ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан, — уточнил дипломат.

Он добавил, что всего с 2017 года на родину вернули 274 детей в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 — из Сирии.

Ранее сообщалось, что 19 апреля ещё 44 российских ребёнка прибыли из Сирии в Россию самолётом Министерства обороны.