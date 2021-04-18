Минобороны доставило в Россию ещё 44 ребёнка из Сирии

https://static.news.ru/photo/61c12a54-a0e4-11eb-aa61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё 44 российских ребёнка прибыли из Сирии в Россию самолётом Министерства обороны, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Согласно данным пресс-службы, воздушное судно приземлилось в подмосковном аэропорту Чкаловский.

В сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребёнка в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее Кузнецовой передали 34 российских ребёнка, находившихся в лагерях беженцев. Кроме того, ещё 10 детей были переданы из приюта Дамаска.

Дети вернулись в РФ в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, которые находятся в Ираке и Сирии, стартовавшей летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. Рейс стал 13-м по счёту с декабря 2018 года.