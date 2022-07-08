Россия пообещала блокировать любые предложения по гумпомощи САР Полянский: РФ будет блокировать резолюции по гумпомощи САР, не соответствующие ее проекту

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия продолжит накладывать вето на любые резолюции по трансграничной доставке гуманитарной помощи в Сирию, не соответствующие её собственному предложению. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российский вариант доставки гумпомощи был отвергнут Совбезом ООН.

Ранее стало известно, что резолюция Ирландии и Норвегии о продлении на год действия КПП «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гумпомощи в Сирию была заблокирована Россией в Совете Безопасности ООН. При этом Китай воздержался во время голосования, а остальные участники выступили за. Действие КПП «Баб-эль-Хава» истекает 10 июля.

Проект Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП будет продлена на полгода, после чего автоматически ещё на полгода, «если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном». В свою очередь Россия также предлагала продлить работу КПП на полгода, после чего для дальнейшей работы пункта в течение ещё шести месяцев потребовалось бы принять дополнительную резолюцию Совбеза. В результате Россия наложила вето на западный проект, а её собственный не набрал необходимые девять голосов.

После заседания СБ ООН Полянского спросили, будет ли РФ и дальше накладывать вето на любой вариант резолюции, не соответствующий российскому тексту.

Естественно, — ответил Полянский.

При этом он подчеркнул, что собственное предложение Россия не считает «совей интеллектуальной собственностью».

Если кто-то предложит наш проект во второй раз, то почему нет. Если нет, то, думаю, эта страница перевернута, — сказал Полянский.

По его словам. другого варианта он не видит.

Режим упрощённой доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию через погранпереходы действует с 2014 года. Изначально гуманитарные учреждения ООН и их партнёры могли пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пропуска. По мере установления армией САР контроля над всё большей территорией, Москва и Дамаск стали выступать за сворачивание работы погранпереходов.