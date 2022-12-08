Россия ответила на обвинение США в геноциде на Украине Посольство РФ отвергло резолюцию комитета сената США о геноциде на Украине

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Москва отвергает резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине геноцидом. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Там отметили, что подобные выводы о ситуации представляют собой искажение фактов.

Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов, — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что в США на протяжении восьми лет не обращали внимания на «страдания жителей Донбасса от рук киевского режима» и не проявляют никакой реакции в настоящее время, когда ВСУ обстреливают территории ДНР и ЛНР. В этой связи российские дипломаты назвали Капитолий «конвейером по тиражированию антироссийских инициатив».

Комитет по международным делам сената США принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной геноцидом. Документ носит символический характер и не влечет за собой никаких обязательств к исполнению. В нем осуждается Россия «за совершение актов геноцида против украинского народа».

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица предположил, что украинский конфликт — это война Киева против русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма. Попытки России защитить этот народ, по его мнению, не имеют ничего общего с войнами США ради захвата месторождений нефти.