Россия отозвала просьбу о пропуске кораблей через Босфор и Дарданеллы

Россия отозвала просьбу о пропуске ряда её кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит агентство Anadolu.

Мы хотели, чтобы Россия отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых её кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, Москва согласилась с этим, — сказал дипломат.

Ранее Чавушоглу заявлял, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о том, что она не станет пропускать военные корабли через свои проливы. Он мотивировал такое решение тем, что Турция выполняла всё, что говорится в Конвенции Монтрё и будет так поступать и впредь.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Согласно документу, торговые суда имеют право проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, но с разными режимами. При этом военные корабли нечерноморских государств не могут пребывать в Чёрном море дольше трёх недель. Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.