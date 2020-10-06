Россия отомстила за гибель в Сирии генерала Гладких

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Два бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил РФ атаковали подземные командные пункты террористов в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии, уничтожив около 30 боевиков.

Таким образом российские военнослужащие ответили боевикам, причастным к августовской гибели генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, которые были убиты после проведения гуманитарной миссии, передаёт Общественная служба новостей.

Издание уточняет, что нападение на колонну, в ходе которого погиб Гладких, произошло 18 августа: на обочине по пути следования военной техники сработало взрывное устройство, предположительно, самодельная мина. Это произошло недалеко от нефтяного поля Ат-Тайм близ города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Колонна возвращалась после гуманитарной миссии. Генерал погиб от полученных тяжёлых ранений в ходе эвакуации и оказания медицинской помощи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посмертно представил убитого генерала к государственной награде. Помимо этого, руководство ведомства оказало всю необходимую помощь семье военного.

После случившегося СК России завёл уголовное дело. В комментарии ведомства подчеркивалось, что установление виновных в гибели и ранении российских военных «не только служебный долг, но и дело чести». Вскоре ВКС нанесли авиаудары по позициям запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» в центральной Сирии — пустынном регионе Бадия-аш-Шам.

Ранее NEWS.ru писал, что фотография трёх военных, погибших в Сирии 3 сентября, появилась в распоряжении журналистов. На снимке — возложенные к портретам военных цветы. Подлинность снимка подтвердил источник, знакомый с обстоятельствами их смерти.

Первыми о случившемся сообщили «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его данным, группа из восьми человек двигалась в опорный пункт в районе населённого пункта Джурин, который входит в зону деэскалации Идлиб. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили троих и сильно ранили двоих солдат. Погибшие — старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык — служили в силах специальных операций российской армии.