Россия может принять окончательное решение по договору до конференции ДОН

https://static.news.ru/photo/7cce2b0c-9c40-11ea-8189-fa163e074e61_660.jpg Андрей Баклицкий Фото: valdaiclub.com

У России есть время до конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), чтобы решить, насколько ей выгодно выполнять условия соглашения в нынешних условиях, заявил консультант ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай» Андрей Баклицкий.

Согласно договору, если одна из сторон из него выходит, то в течение 30–60 дней депозитарии — Венгрия и Канада — должны созвать конференцию стран-участниц для того, чтобы решить, как действовать дальше. Как минимум до конференции Россия будет оценивать, насколько ей выгодно оставаться в ДОН в текущих условиях, — сказал Баклицкий NEWS.ru.

По мнению эксперта, Москве целесообразно остаться в договоре, поскольку большая часть российских полётов в рамках ДОН осуществлялась над территорией Европы, а не США.

России более интересна деятельность вооружённых сил рядом с её границами, а не с территорией США. Если страна останется в договоре, то она сможет продолжить летать над военными базами США, находящимися в Европе. Так что определённая заинтересованность у России есть. Предстоит диалог с европейскими странами по поводу дальнейших шагов, — добавил он.

Баклицкий назвал очевидным желание США найти поддержку своего решения по выходу из ДОН у стран — членов НАТО и напомнил, что ряд европейских стран ранее заявляли о наличии вопросов к России по выполнению её обязательств в рамках соглашения.

Вопросы, которые поднимают в отношении России, решаемы. При этом нужно понимать, что вопросы есть не только к России. Например, одна из претензий к РФ связана с полётами вдоль границ Абхазии и Южной Осетии, которых Москва признаёт отдельными государствами, а другие участники ДОН — нет. Так что это правовая коллизия. А есть, например, вопросы к полётам вдоль границы Турции с Сирией, — сказал он.

По словам эксперта, действия России в рамках ДОН не уникальны. Так, Грузия не разрешает полёты российских самолётов над своей территорией в рамках соглашения, хотя положения договора не содержат подобных запретов.

В последние годы с российской стороны было активное желание решать эти вопросы, в частности по Калининграду, Абхазии и Южной Осетии, — заключил Баклицкий.

Как писал NEWS.ru, глава Департамента Центральной и Восточной Европы Фонда Фридриха Эберта Рейнхард Крумм заявил, что России выгодно оставаться в Договоре по открытому небу даже после выхода из него США.