Россия изменила позицию по вступлению Украины в Евросоюз Заместитель постпреда при ООН Полянский: Россия изменила позицию по вступлению Киева в ЕС

Фото Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Позиция России по вопросу вступления Украины в Евросоюз изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Киева в НАТО, заявил заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что из-за нынешней позиции Киева он не видит дипломатического развития событий касательно ситуации на Украине.

На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии, — сказал Полянский.

В середине апреля представитель ЕК Анна Писонеро сообщила, что ЕК приступила к оценке ответов Украины на первую часть опросника о вступлении в Европейский союз. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала во время посещения Киева в апреле текущего года глава ЕК. По её словам, данный документ является «базой для дискуссий в ближайшие месяцы». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о получении Киевом статуса кандидата будет принято в июне.