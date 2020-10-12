Россия и США условились о сроках Судного дня

Администрация президента Дональда Трампа считает, что ей удалось достичь «принципиальных договорённостей» с Кремлём по поводу контроля над ядерными вооружениями. Соответствующими доводами делятся высокопоставленные источники портала Axios. По этим оценкам, новое соглашение в сфере стратегической стабильности Вашингтон планирует подготовить с Москвой до начала президентских выборов в ноябре — для того, чтобы презентовать это как очередную внешнеполитическую победу.

Один из собеседников Axios сообщил об уверенности Белого дома в том, что уже через неделю после того, как переговоры «всерьёз возобновятся», Россия и США смогут подготовить пролонгацию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок.

Трамп ясно дал понять: он хочет, чтобы сделка была заключена, и я думаю, что сам Путин очень хотел бы подписать соглашение, — заявила главный переговорщик со стороны США Роуз Готтемюллер.

По её словам, нередко звучащие с российской стороны жёсткие заявления, скорее всего, являются частью переговорной стратегии.

Как отмечало ранее издание Wall Street Journal, главным предметом для дискуссии остаётся срок, на который может быть продлён ДСНВ. В Вашингтоне говорят, что могут ужесточить условия сделки в том случае, если она не будет подписана к 3 ноября, когда в США запланированы выборы президента. К примеру, администрация Трампа в этом случае может настаивать на том, чтобы новые договорённости включали пункты, которые будут касаться перспективного российского стратегического ракетного комплекса «Сармат».

Важным признаком прогресса в дискуссии вокруг ДСНВ стал состоявшийся 5 октября в Хельсинки новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности. Во встрече приняли участие замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. С июня эти переговоры между дипломатами стали третьими по счёту. По итогам беседы переговорщик со стороны США заявил, что в финской столице был достигнут «важный прогресс». Однако российская сторона не стала демонстрировать своё расположение: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждёт большей результативности от переговоров с Вашингтоном по продлению ДСНВ. Как отметил чиновник, «повода для оптимизма практически нет».

Маршалл Биллингсли Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

По словам близких к Белому дому экспертов, проблема заключается в том, что Биллингсли в ходе дискуссий с Рябковым выдвигает предложения с тремя требованиями. Дипломат хочет, чтобы Россия дала добро на значительные изменения в правилах верификации, а также согласилась с политическими рамками, которые по факту означают включение в документ всех типов ядерных боеголовок — и стратегических, и тактических. Вместе с тем Вашингтон указывает на необходимость подключения к договорённостям Китая. Это доказывает опубликованное несколько дней назад обращение постпреда США при Конференции по разоружению Роберта Вуда, который заявил, что «Соединённым Штатам, РФ и Китаю остаётся только взять ответственный курс и без промедлений вывести контроль над ядерными вооружениями на новый уровень». Понимание между основными державами необходимо, по его оценкам, для того, чтобы избежать гонки ядерных вооружений, которая может привести к ядерной катастрофе — так называемому Судному дню.

Есть основания считать, что переговорщикам с российской стороны не понравится ни слив в прессу данных о качестве стратегического диалога, ни уверенность Белого дома в собственном успехе. Это не обещает ничего хорошего тому прогрессу, ставку на который делает Вашингтон.