Россия и США обсудят вопрос стратегических вооружений на новой площадке

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Делегации России и США могут провести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на Ближневосточном регионе, пишет «Коммерсант». Отмечается, что первое заседание может пройти в конце ноября — начале декабря. Автор материала уточняет, что у сторон накопились вопросы, так как встреч не было год.

Первое заседание консультативной комиссии РФ и США может быть назначено на конец ноября — начало декабря. Из-за того, что встреч не было год, у сторон накопились вопросы друг к другу, — сказано в публикации.

В статье также сообщается, что стороны впервые рассматривают Ближневосточный регион в качестве места проведения сессии.

Серьезные люди на Западе прислушались к заявлению России о недопущении ядерной войны, рассказал ранее профессор МГИМО, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов. Речь идет об опубликованном в начале ноября заявлении МИД РФ, в котором говорится, что Москва руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава.

Кроме того, в заявлении указано, что Россия гипотетически применит оружие массового уничтожения только в случае ответа на агрессию, при которой будет использовано ядерное оружие. Профессор МГИМО подчеркнул, что дезинформация в отношении России мощнейшая и ядерная тема очень привлекательна для обывателя, поскольку «очень удобно» совмещать слово «Россия», слово «ядерная» и еще более попытаться выставить Россию в «неприглядном свете».