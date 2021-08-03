Global Times: Россия и Китай объяснят «кое-что» США

Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом говорится в материале Global Times.

Автор статьи указывает на предстоящие совместные учения Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. По данным западных СМИ, манёвры связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. Однако в материале Global Times подчёркивается, что учения не направлены против кого-то конкретно.

В статье отмечается, что именно Вашингтон обострил хаос в Афганистане после вывода своих войск. Более того, США создают проблемы вокруг Пекина и Москвы.

Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплочённости ШОС, — говорится в материале.

В связи с этим, по мнению автора, России и Китаю нужно объяснить США, что им больше не стоит вмешиваться во внутрирегиональные дела.

Ранее в США начались глобальные интегрированные военно-морские учения LSE 2021, в которых задействованы основные боевые корабли и амфибийно-десантные силы. Эти манёвры являются крупнейшими со времён холодной войны.