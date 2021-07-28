Россия и Китай оказались лидерами по разработке вакцин от коронавируса

Россия и Китай лидируют по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил генсек Азиатского экономического форума в Боао Ли Баодун, сообщает РЕН ТВ.

Китай и РФ оказались лидерами в глобальной гонке по разработке вакцин от коронавируса, — сказал генсек.

Он подчеркнул, что российские и китайские специалисты сумели создать безопасные и надёжные вакцины.

В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: самая первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», а также «Спутник Лайт» (обе созданы в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (центр «Вектор») и «КовиВак» (центр имени Чумакова).

Ранее российский Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавирусной инфекции. Делать прививку «ЭпиВакКороной» нельзя людям с тяжёлой формой аллергии, со злокачественными опухолями и с первичным иммунодефицитом. «Спутник V» рекомендован всем пациентам с онкологическими заболеваниями, которые завершили курс противоопухолевого лечения. При этом прививку можно делать на любой стадии заболевания.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев считает, что необходимо раскрыть все данные о возможных последствиях вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе «засекреченные». Он пояснил, что открытость информации поможет пресечь волну домыслов и слухов вокруг вакцинации.