Россия и Китай договорились вместе сопротивляться запугиванию Запада МИД Китая: РФ и КНР договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания

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Москва и Пекин договорились совместно противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений. Такое заявление по итогам встречи руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым выпустил МИД КНР. Встреча прошла 21 февраля в Москве.

Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что стороны намерены укреплять сотрудничество и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Также Россия и Китай подчеркнули необходимость поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против менталитета холодной войны и блокового противостояния.

Кроме того, отмечается, что Ван И и Патрушев обменялись мнениями относительно конфликта на Украине.

Ранее Ван И рассказал о планах Китая подготовить документ с изложением позиции Пекина по украинскому кризису. Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Ван И пообещал не поставлять оружие России.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможной «летальной» военной помощи России со стороны Китая. Он также пообещал Ван И серьезные последствия за подобные действия.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад в одностороннем порядке денонсировал несколько международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружением. Секретарь Совбеза выразил сожаление из-за западного противодействия многополярной модели мироустройства.