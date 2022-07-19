Россия и Индонезия могут прийти к соглашению о стратегическом партнёрстве РФ и Индонезия могут подписать декларацию о стратегическом партнёрстве до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Индонезия могут до конца года подписать декларацию о стретегическом партнёрстве. Об этом РИА Новости сообщила посол России в Джакарте Людмила Воробьёва. Она подчеркнула, что скорое подписание может состояться в том случае, если президент РФ Владимир Путин совершит визит в Индонезию.

В случае если состоится визит в Индонезию президента Российской Федерации, <...> то на повестке дня — подписание декларации о стратегическом партнёрстве между двумя странами, — сказала Воробьёва.

Она также отметила, что отношения между двумя странами традиционно носят дружественный характер и характеризуются позитивной динамикой, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

Индонезия заняла взвешенную позицию по поводу украинского кризиса и индонезийская сторона заявляет о своей готовности к продолжению и развитию сотрудничества, — рассказала посол.

Ранее Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Он состоится 15–16 ноября на Бали. В его повестку включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учётом влияния украинского фактора». Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин намерен лично посетить саммит. Москва уже подтвердила его участие в сессиях.