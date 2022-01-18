Россия и Белоруссия допустили задействование всего военного потенциала

Военные России и Белоруссии заявили о возможности задействования всего военного потенциала для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин во время брифинга с иностранными военными атташе. По его словам, в связи с этим к предстоящей проверке сил реагирования также привлекается «часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в ВС РФ в январе», о которых стороны договорились ещё в декабре.

Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к её усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства, — заявил Фомин.

По его словам, в рамках проверки сил планируется подготовить ВС к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач на любых направлениях, которым может угрожать опасность. Кроме того, проверка позволит оценить возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.

До этого в Минобороны Белоруссии рассказали, что белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» состоятся в феврале, с 10 по 22 число.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские лётчики провели очередное совместное патрулирование. Полёт был осуществлён на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Таким образом ведомство ответило на рост военной активности в соседних государствах ЕС.