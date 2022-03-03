Российскую элиту отказались укрывать за рубежом

Правительство Израиля ввело для официальных лиц негласный запрет на взаимодействие с крупными российскими бизнесменами, попавшими под международные санкции. По ожиданиям кабмина, некоторые из олигархов с гражданством РФ могут попытаться апеллировать к своему еврейскому происхождению для того, чтобы попросить помощь в обход рестрикций. Такое ужесточение позиции, возможно, будет означать медленный отход ближневосточной страны от декларируемой политики нейтралитета в рамках конфликта на Украине.

Неожиданное заявление сделал глава МИД Израиля Яир Лапид, который на министерском заседании обратился к коллегам с требованием не оказывать помощь тем представителям деловой элиты России, которые стали мишенью международных санкций. Содержание его выступления стало известно благодаря нескольким источникам портала Axios.

Вы должны быть очень осторожны, потому что это те парни, у которых есть связи, и они могут позвонить вам по телефону и попросить вас о чём-то, — заявил Лапид. — Ни на что не соглашайтесь, потому что это может нанести дипломатический ущерб [Израилю]. Скажите, что не можете им помочь, и дайте им номер Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел обратил особое внимание на то, что под санкциями может оказаться больше бизнесменов еврейского происхождения, но это не повод солидаризироваться.

Высказывания Лапида прозвучали после того, как ряд израильских организаций выступил с обращением к послу США в еврейском государстве Тому Найдесу, попросив не налагать ограничительных мер на бизнесмена Романа Абрамовича. Подписанты, в том числе председатель Мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» Дани Даян, главный ашкеназский раввин Давид Лау и генеральный директор Медицинского центра «Шиба» профессор Ицхак Крайсс, заявили, что такая мера будет несправедливой и негативно повлияет на весь еврейский мир.

Роман Абрамович Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Охота за доходами

Речь идёт о фигурантах списка точечных санкций США и ЕС. Рестрикции коснулись представителей крупного капитала, которые, как считают за рубежом, близки к механизму принятия решений в России. В Кремле этих людей категорически отказываются называть олигархами — чаще всего эта формулировка звучит в оценках западных официальных лиц.

Судя по заявлениям Белого дома, список имеет все шансы на расширение, потому что администрация Джо Байдена создала специальную оперативную группу для мониторинга денег, оказавшихся вне закона.

Мы создадим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, — их яхт, их особняков и любых других доходов, полученных нечестным путём, — заявил один из официальных представителей Белого дома.

Идея «наказания» деловой элиты России не свежа. Скрупулёзно соответствующие санкции прорабатывались в США на фоне принятия «Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Одним из элементов этого акта был специальный перечень политиков и бизнесменов, которые должны были попасть в зону поражения — так называемый кремлёвский список, содержавший 210 имён. Одна из его частей носила засекреченный характер и поэтому являлась предметом особого беспокойства в России.

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Бывшие сотрудники американского дипломатического корпуса, которые представляли свои рекомендации при разработке «кремлёвского списка» четыре года назад, в разговоре с NEWS.ru отмечали, что одной из рабочих идей тогда было введение индивидуальных санкций против детей и других членов семьи крупнейших российских магнатов. В связи с чем, по их словам, в начале 2018 года российская деловая элита даже пыталась задействовать своих лоббистов в Вашингтоне, чтобы предотвратить подобный, эскалационный сценарий применения ограничений. Правда, опция с рестрикциями против родственников так и осталась в резерве.

Тихая помощь

История с новым запретом израильского правительства имеет большое значение, но не только потому, что видным представителям еврейской общины на протяжении последних лет нередко удавалось избегать экстерриториального санкционного давления. Дело в том, что развитие украинского кризиса продемонстрировало, что близкие к Израилю силы становятся наиболее желанными посредниками в конфликте. По крайней мере в противоположном лагере.

Так, по данным издания Jerusalem Post, после начала российской специальной операции на Украине Киев обратился к Роману Абрамовичу за посредничеством в диалоге с Москвой. По этим данным, предприниматель даже находился в Гомеле для оказания помощи в переговорах. Как заявил Jerusalem Post режиссёр и продюсер Александр Роднянский, который в последнее время взаимодействовал с президентом Владимиром Зеленским, а также с другими представителями украинской администрации, Киев также обратился к нему и к другим членам российской еврейской общины. Так что санкции могут осложнить потенциальную роль неформальных медиаторов.

Александр Роднянский Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выступая на специальном форуме разведывательного агентства МОССАД, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заметил , что его страна предпочитает «помогать тихо».

С первой минуты Израиль выбрал осторожную позицию по Украине, которая позволяет нам соблюдать и наши интересы, и оставаться одним из заслуживающих доверия игроков, которые могут говорить напрямую с обеими сторонами, — заявил он.

Однако негласное табу на коммуникацию с представителями крупного российского капитала, возможно, будет свидетельствовать об ужесточении израильской тактики и отхода от политики осторожного нейтралитета.