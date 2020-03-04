https://static.news.ru/photo/3b68a108-5da5-11ea-b796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алёша Умнов-Денисов/vk.com

Румынские власти без объяснения причин отказали во въезде в страну лингвисту Алексею Умнову-Денисову.

Исследователь должен был выступить в двух вузах и Российском центре науки и культуры (РЦНК), но на прохождении паспортного контроля в бухарском аэропорту, ему было отказано, при том что визу он получил несколькими днями ранее в Генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге. Румынский МИД заявил, что решение было принято исходя из суверенных прав, осуществляемых государством, но деталей не уточнил, рассказал посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

Российский МИД отправил румынскому ведомству ноту, выразив глубокое разочарование произошедшим. Умнов-Денисов — специалист в области дешифровки дохристианской письменности балканских племен. Среди них — золотые таблички с текстами на неизвестном языке из румынского Синаи, найденные в XIX веке во время строительства храма. Учёные не пришли к единому мнению относительно подлинности этих табличек, одни датируют их V-II веками до н.э., другие считают фальшивкой, пишет «Коммерсант».

Учёный рассказал, что в аэропорту его продержали более суток и у него не было возможности поспать, а также ему не предлагали воды и еды, пока он сам не попросил об этом. Умно-Денисов связывает поведение румынских властей с результатами своих исследований.

Получается, что в эпоху древности мы были единый народ. Вот это очень не нравится, — цитирует лингвиста «Пятый канал»

Как сообщал NEWS.ru ранее, главному редактору российского телеканала RTVI и основателю YouTube-канала «Редакция» Алексею Пивоварову отказали во въезде на территорию Украины. Предписание с требованием покинуть страну ему выдали пограничники в аэропорту Киева.