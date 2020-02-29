https://static.news.ru/photo/8e3ee24a-5ae2-11ea-a2a4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пивоваров Фото: Алексей Пивоваров/facebook.com

Главному редактору российского телеканала RTVI и основателю YouTube-канала «Редакция» Алексею Пивоварову отказали во въезде на территорию Украины. Предписание с требованием покинуть страну ему выдали пограничники в аэропорту Киева.

По официальной версии, журналист не смог подтвердить причину пребывания на Украине.

Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жильё и т. д.), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху, — написал Пивоваров в социальных сетях.

Он отметил, что не был на Украине несколько лет и самими пограничниками был принят достаточно дружелюбно. Они организовали ему «вежливое собеседование», после чего «посмотрели вместе „Редакцию“, поулыбались».

Однако спустя полтора часа ожидания стало понятно, что в страну журналиста всё-таки не пустят. При этом сотрудники пограничной службы «были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели и что при исполнении ничего не положено говорить от себя», отметил Пивоваров.

RTVI — международный русскоязычный телеканал, который вещает на территории нескольких государств СНГ и Евросоюза, а также в США, Канаде, Австралии и ряде других стран. С сентября 2018 года вещание RTVI в кабельных сетях Украины было прекращено. В 2019 году мораторий был продлён.

Ранее, как писал NEWS.ru, Украина запретила россиянам, которые приезжали для проведения тренингов, въезд в страну на три года.