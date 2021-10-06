Названы страны с наиболее удобными для путешествий паспортами

Международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный рейтинг стран, граждане которых могут со своими паспортами посещать без визы другие государства. Самыми «сильными» признаны паспорта Японии и Сингапура, Россия опустилась на 52-е место, сообщает CNN.

Обладатели паспортов Японии и Сингапура могут совершить безвизовый въезд в 192 государства. Второе место делят Германия и Южная Корея, граждане которых могут въехать в 190 стран. Третью строчку занимают Финляндия, Италия, Люксембург и Испания (189), четвёртую — Австрия и Дания (188). Замыкают пятёрку самых выгодных паспортов Франция, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция (187).

Россия занимает 52 место в списке, её гражданам доступен безвизовый въезд в 118 стран. На нижней 119-й строчке расположился Афганистан, гражданам которого доступны лишь 26 стран мира. При этом отмечается, что пандемия коронавируса и закрытые границы вызвали рекордное неравенство в возможностях путешествовать за всю 16-летнюю историю рейтинга.

В 2020 году Россия заняла в аналогичном рейтинге 51-е место, его лидерами стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Тогда сообщалось, что за 2019 год Россия заключила новые безвизовые соглашения с Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом. Одновременно с этим страна потеряла возможность безвизового посещения Албании, Бенина, Омана, Джибути и Сирии.