Международная консалтинговая компания Henley&Partners составила итоговый индекс паспортов за 2019 год. Россия заняла в нём 51-е место.
Самым привлекательным паспортом считается японский документ. Гражданство Японии позволяет беспрепятственно посещать 191 страну. Следом идут паспорта Сингапура и Южной Кореи. Документы из этих стран дают право на безвизовое посещение 189 направлений.
Российский паспорт позволяет жителям страны отправиться в 118 стран. Отмечается, что за 2019 год Россия заключила новые безвизовые соглашения с Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом. Однако потеряла возможность безвизового посещения Албании, Бенина, Омана, Джибути и Сирии,
Украина сместилась на 43-е место. Граждане этой страны могут свободно перемещаться по 128 странам. Грузия заняла 53-е место, а Белоруссия 68-е. Замкнул рейтинг Афганистан. Жителям этого государства открыт свободный доступ лишь в 26 стран.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для жителей Украины введут новые правила посещения ЕС. С них будут снимать дополнительную платную авторизацию.
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