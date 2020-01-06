https://static.news.ru/photo/848a083c-3144-11ea-8449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная консалтинговая компания Henley&Partners составила итоговый индекс паспортов за 2019 год. Россия заняла в нём 51-е место.

Самым привлекательным паспортом считается японский документ. Гражданство Японии позволяет беспрепятственно посещать 191 страну. Следом идут паспорта Сингапура и Южной Кореи. Документы из этих стран дают право на безвизовое посещение 189 направлений.

Российский паспорт позволяет жителям страны отправиться в 118 стран. Отмечается, что за 2019 год Россия заключила новые безвизовые соглашения с Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом. Однако потеряла возможность безвизового посещения Албании, Бенина, Омана, Джибути и Сирии, пишет «Коммерсант».

Украина сместилась на 43-е место. Граждане этой страны могут свободно перемещаться по 128 странам. Грузия заняла 53-е место, а Белоруссия 68-е. Замкнул рейтинг Афганистан. Жителям этого государства открыт свободный доступ лишь в 26 стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для жителей Украины введут новые правила посещения ЕС. С них будут снимать дополнительную платную авторизацию.