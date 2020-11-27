Российский микробиолог ответил на слова врача из ФРГ о причинах пандемии

https://static.news.ru/photo/c00bcee6-30ed-11eb-9bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого вирусолога Александра Кекуле о природе коронавируса. Тот считает, что по миру распространяется итальянский штамм COVID-19.

Раннее Кекуле заявил, что североитальянский штамм поражает пациентов с коронавирусом в 99% случаев. При этом мутация вируса в Италии происходила из-за того, что тот незаметно распространялся среди населения и успел адаптироваться к людям.

Он (Кекуле. — NEWS.ru) говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер, — цитирует Иванова МК.

По мнению Иванова, профессор Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины. Он, как и российский политик, любит сказать что-нибудь эффектное для привлечения прессы. Так, весной Кекуле критиковал Германию за слишком мягкие меры борьбы с эпидемией, а теперь выступает против карантина, хотя количество новых случаев заражения заметно выше.

Иванов добавил, что ни у кого, включая Кекуле, не вызывает сомнения, что коронавирус появился в китайской Ухани. При этом только в России обнаружено более ста штаммов COVID-19 и большинство из них пришли в страну из Европы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, китайская учёная Ши Чжэнли, знаменитая своими трудами в области вирусов у летучих мышей, нашла новые факты, доказывающие непричастность её лаборатории к пандемии COVID-19. По словам эксперта, научный объект не являлся источником патогена.