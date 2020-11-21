Вирусолог из КНР нашла новые доказательства своей непричастности к пандемии

https://static.news.ru/photo/cc5283f4-2cd1-11eb-b269-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Китайская учёная Ши Чжэнли, знаменитая своими трудами в области вирусов у летучих мышей, нашла новые факты, доказывающие непричастность её лаборатории к пандемии COVID-19. По словам эксперта, научный объект не являлся источником патогена.

По данным Уханьского института вирусологии, недавние исследования крови шахтёров, заболевших неизвестным респираторным заболеванием 8 лет назад после очистки фекалий летучих мышей, показали, что в биологической жидкости пациентов не было вируса, который вызывает COVID-19, передаёт South China Morning Post.

Сыворотку взяли у четырёх человек, заразившихся недугом после работ на медном руднике в провинции Юньнань. В феврале Чжэнли предположила, что именно летучие мыши могли быть первоначальными резервуарами Sars-CoV-2, что наводило на мысли о том, что вспышку могли спровоцировать работы, проводимые в её лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина, защищающая от COVID-19, может способствовать распространению болезни, если привитые люди сохранят способность переносить и передавать вирус. На фоне ликования по поводу эффективности вакцины от коронавируса Pfizer Inc. и BioNTech SE этому риску не уделили должного внимания. Издание отмечает, что если все люди в мире будут вакцинированы или выработают антитела в результате контакта с болезнью, то проблем не будет.