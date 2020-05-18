Российский лётчик назвал возможную причину авиакатастрофы в Канаде

Заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал крушение самолёта канадских ВВС. По его мнению, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
По мнению эксперта, самолёт мог разбиться из-за проблем с двигателем и разбалансировки. На это указывает резкое падение скорости воздушного судна и то, что вместо плавного снижения оно «клюёт» носом.
Попов также предположил, что катапультировавшийся пилот мог погибнуть при ударе о землю. По словам специалиста, для безопасного приземления с парашютом высота была недостаточной,
Как ранее писал NEWS.ru, авиакатастрофа произошла у города Камплус 17 мая. Самолёт принадлежал пилотажной группе Snowbirds, которая готовилась к авиашоу в поддержку борющихся с коронавирусом врачей.
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