Российский Ка-52 установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО РИА Новости: российский Ка-52 отразил рекордные 18 ракет в зоне СВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет при помощи комплекса «Витебск» в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Это рекорд по числу отраженных атак российским военным вертолетом.

На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны «Витебск», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения. Источник рассказал, что система «Витебск» выступает из корпуса вертолета и внешне напоминает птичьи яйца. Именно поэтому систему называют яйцами жизни, уточнил он.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российское военное командование подняло истребители и вертолеты Ка-52 и Ми-28 для отражения украинских атак в Орехове Запорожской области. По информации канала, ВС РФ успешно нанесли удары по местам скопления живой силы и бронетехники ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.