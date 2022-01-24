Российский флот начал крупные учения на Балтике

Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли на учения в море, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Отмечается, что во время манёвров будут отработаны задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения.

В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, — говорится в сообщении ЗВО.

Также сообщается, что на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота, которые проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос участия кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, порекомендовал обратиться в Минобороны. При этом он подчеркнул, что имеет место постоянный процесс учений, манёвров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться.