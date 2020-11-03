Российский флот хотят отсечь от сирийского берега

Администрация президента США даёт понять Кипру, что не потерпит колебаний в вопросе захода российского ВМФ в порты островного государства. Это следует из выступления помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, который недавно провёл переговоры с представителями Никосии. Вашингтон не раз заявлял, что его беспокоят передвижения российских военных кораблей через кипрскую гавань. Связаны эти страхи главным образом с транзитом в Сирию.

О том, что Вашингтон обусловливает прогресс в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Кипром его согласием запретить доступ к своим портам кораблям ВМФ РФ, Купер заявил на телефонном брифинге.

Я отметил [в ходе переговоров в Никосии], что Кипр ещё не сделал шагов, необходимых для того, чтобы запретить доступ к портам кораблям российского ВМФ, — сообщил американский дипломат. — Этот и другие шаги, разумеется, необходимы. Однако они также являются частью стратегии, касающейся Восточного Средиземноморья и Закона об энергетическом партнёрстве от 2019 года. Мы, безусловно, хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении.

По словам Купера, исходя из решений острова, США будут определяться с доступом к той оборонной продукции, в отношении которой действует режим экспортного контроля ITAR. В этом году Вашингтон в поиске очередного инструмента давления на политику Анкары в Восточном Средиземноморье объявил о готовности ослабить оружейное эмбарго, которое долгое время действовало в отношении Никосии.

Для того чтобы мы могли идти дальше с Республикой Кипр, — продолжил Купер, — нам необходимо видеть дальнейшие гарантии её способности запретить портовый доступ кораблям российского ВМФ.

В США называют это «очень честным диалогом» с Кипром и отмечают, что прекрасно понимают как экономическую выгоду от этих заходов в порты российского ВМФ, так и обусловившие подобную ситуацию исторические причины. Однако растущая роль Кипра в регионе Восточного Средиземноморья, по оценкам американских властей, требует и увеличения ответственности за выполнение требований Евросоюза и НАТО. Это вопрос совместимости между Америкой и Кипром, говорят в Вашингтоне. Вероятно, стоит ожидать, что кипрская сторона будет торговаться с администрацией президента США за лучшие условия в связи с такой категоричностью.

MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

В действительности, желание Вашингтона «выгнать» российские военные корабли из кипрских портов связано с сирийским досье. Так, на это обращал внимание госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Все мы знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии не выполняют гуманитарных задач, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наши опасения, — отмечал шеф американской дипломатии.

Разведывательные ведомства стран Европейского союза сообщали ещё четыре года назад на полуофициальном уровне: их очень волнует то, что российский флот, в противоречие всем европейским ограничительным мерам против официального Дамаска, осуществляет топливные поставки в Арабскую Республику, проходя через гавани Греции и Кипра. Эти опасения только возросли с появлением сообщений о транзитной связи между контролируемой правительственными войсками территорией Сирии и Восточной Ливией. Россию не раз подозревали в поставке различного рода ресурсов командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

Правда, проблема заключается в том, что заходы ВМФ РФ обусловлены двусторонними договорённостями с Никосией. Вероятно, потенциальное согласие на условия американцев будет означать односторонний разрыв Кипром этих соглашений.