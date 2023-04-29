Российский филиал Auchan заподозрили в коррупции AFP: Франция проводит расследование по подозрению в коррупции подразделения Auchan в РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Во Франции финансовая прокуратура с 2020 года ведет расследование в отношении российского филиала компании Auchan по подозрению в коррупции, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник. По информации еженедельника Challenges, поводом для начала расследования стала публикация издания Les Echos, в которой бывший юрист компании Алексей Жарков обвинил руководство российской «дочки» в коррупции. По его словам, из-за коррупционных схем руководства российского подразделения французский ретейлер в России терял около 2-3% оборота или €80-100 млн.

Судебное расследование было начато 10 марта 2020 года по подозрению в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений, — сказано в публикации.

В материале Les Echos сообщалось, что Жарков обнаружил серию нарушений в отношениях с поставщиками со стороны менеджмента «Ашана», так как занимался в том числе аудитом. Отмечается, что он за несколько месяцев до публикации, в 2019 году пережил нападение.

В Challenges уточнили со ссылкой на следователей, что расследование не направлено против компании, а целью является выяснение фактов о российском филиале Auchan.

Пресс-служба «Ашан» ранее сообщила, что компания продолжит работать в России и не планирует изменений в стратегии. Там объяснили, что «Ашан» в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании.