«Ашан» раскрыл планы на счет своего бизнеса в России «Ашан» продолжает работать в России и не планирует изменений в стратегии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Ашан» продолжает работать в России и не планирует изменений в стратегии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Там объяснили, что «Ашан» в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании.

«Ашан Ритейл Россия» продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы, — сообщили в компании.

Ранее в холдинге Adeo заявили, что после 18 лет работы в России передача контроля над «Леруа Мерлен» локальному менеджменту позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников. Во французской компании отметили, что это обеспечит продолжение деятельности в РФ. Сам процесс объяснили приостановкой всех инвестиций Adeo в России после начала конфликта на Украине.

При этом сообщения о решении владельца Leroy Merlin продать все магазины в России не соответствуют действительности, заявила NEWS.ru директор по внешним связям Leroy Merlin Россия Лола Сатторова. Она подчеркнула, что речь идет лишь о передаче управления российским подразделением местному менеджменту. По словам Сатторовой, все российские магазины «Леруа Мерлен» продолжат работу в обычном режиме.